No descuidemos medidas contra el Covid

Después de varias semanas que los niveles de contagios del COVID-19 se redujeron a su mínima expresión en República Dominicana y se llegó a registrar hasta menos de 300 casos de coronavirus durante varios días, desde la semana pasada las autoridades del Ministerio de Salud Pública informan sobre un incremento de casos del virus y un leve pico de la positividad.

Aunque no es para crear alarma, tampoco es para descuidarse totalmente y abandonar en medio de este aumento de los casos, la vigilancia y las medidas preventivas para evitar caer en una sexta ola de la enfermedad.

Desde el pasado viernes hasta ayer se reportaron 1,230 nuevos casos de coronavirus y una ligera ocupación de las camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), de 2.9 %, es decir 68. Es importante poner el ojo en las demarcaciones con más reportes, que son el Distrito Nacional, y las provincias La Altagracia y Santo Domingo, para que no se conviertan en focos de propagación de la enfermedad. Se impone no abandonar el uso de mascarilla en lugares cerrados y de concentración pública de personas, así contribuiremos a frenar la propagación del virus y a no volver a etapas sanitarias ya superadas.