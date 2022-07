El PNUD dando de qué hablar

Vuelve a circular por los grupos de Whatsapp la circular 05-2020 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Por aquellas fechas se conocían las condiciones de la compra de tablets y computadoras que el Ministerio de Educación disponía para la enseñanza a distancia obligada por la pandemia.

La compra se hizo con la “ayuda” del PNUD y la comisión, que llaman gastos de gestión, ascendió a 5 millones de dólares.

En la circular formada por el director de la DGCP, Carlos Pimentel, se recordaba a los funcionarios que el numeral 2 del artículo 35 de la ley 340-06 es claro en cuanto a que “la gestión del a contratación pública es competencia de las unidades operativas de las instituciones contratantes”.

Pero los funcionarios de varias -muchas- instituciones públicas han seguido buscando “el apoyo” del PNUD. Cuentan en los grupos que se han ocupado de difundir la circular que eso es una muestra clara de que nuestros políticos y funcionarios no confían en sus propios equipos. La sospecha de que su propio personal no es capaz de controlar “lo mal hecho” no habla muy bien de cómo andan las cosas... E igual, terminan cometiendo una ilegalidad que nadie persigue.