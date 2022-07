No siempre hijo de gato caza ratón

La sabiduría popular ha acuñado el refrán “hijo de gato caza ratón”, que se utiliza cuando un hijo tiene las mismas cualidades que un padre o una madre en cualquier área. Quizás o sin ninguna duda, en el ámbito político no se puede apostar con los ojos cerrados a que un descendiente “cazará” los ideales de sus progenitores. Ejemplos tenemos de sobra: Guido Gómez Mazara, hijo del asesinado líder de izquierda Maximiliano Gómez (El Moreno) no comulga con la ideología por la que murió su progenitor y ha tenido que aclarar que él no es “la continuidad ideológica” de su padre. Más recientemente el histórico dirigente de izquierda Narciso Isa Conde, calificó de un error político que su hijo Pavel Isa Contreras aceptara ser nombrado ministro de Economía, porque su retoño será parte de un gobierno “al servicio de las voraces e inescrupulosas élites del capitalismo mundial y local”. Aunque la ideología no se hereda, para un ferviente comunista es un trago amargo ver a su hijo como una ficha del sistema que combate. Y el lunes, Alexis Joaquín Castillo, con lazos sanguíneos con Joaquín Balaguer apareció como vocero de un denominado Espacio Progresista, junto a dirigentes de izquierda que sufrieron represión en los famosos doce años.

