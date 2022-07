Promover una paternidad responsable

El próximo domingo se celebra en nuestro país el Día de los Padres, el cual no tiene la misma connotación ni el mismo interés comercial que la fecha dedicada a las madres dominicanas, pero que por el rol que desempeñan en el desarrollo y preservación de la familia no debería pasar inadvertido y sin llamados de atención al ejercicio de una paternidad responsable.

Un progenitor responsable es aquel que cumple con mantener y educar a sus hijos, comparta o no el hogar con su cónyuge y no abandone a su suerte a sus vástagos o, como dice popularmente el pueblo, no se divorcie también de sus hijos.

Según los resultados de la encuesta ENHOGAR-2021, publicados en mayo de este año, el 60.5 % de las jefaturas de hogar están ejercidas por hombres y el 39.5 % por mujeres. Sin embargo, en muchos de estos hogares la mujer lleva la carga más pesada, principalmente en aquellos donde tiene un nivel académico superior al de los hombres. En las últimas semanas en varios ámbitos han trascendido hombres que son dignos de imitar en sus áreas y como padres íntegros y ejemplos de superación, en medio de una crisis moral y de ausencia de algunos valores familiares.