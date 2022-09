Y el Soberano es para...

No hay duda de que el premio Soberano es una gran manifestación del arte y el espectáculo y que el público espera con expectación cada entrega. El camino no siempre ha sido fácil y el Soberano ha pasado por todas las disputas y contratiempos que acompañan a este tipo de eventos. ¿Qué sería de una entrega de premios sin sus chismes internos y externos?

Durante meses se habló por los corrillos y las tertulias de las diferencias que enfrentaban a la Cervecería Nacional Dominicana y a la directiva de Acroarte, que hoy ya se han despejado. No habrá Soberano este año.

Elegante manera de presentar el resultado: “se llegó al acuerdo de no hacer este año la gala”. Que también podría presentarse como que este año no habrá gala de Soberano porque no se llegó a ningún acuerdo.

Las diferencias son profundas. La Cervecería quiere más urbanos y más Tokischa y Acroarte no quiere soltar su papel en la selección de los premiados y su directiva está orientada a otro tipo de música y de intérpretes.

Que elija el pueblo. Que elijan los cronistas. O que elija la directiva de Acroarte. Por ahí van las diferencias que no se han podido resolver excepto en que están de acuerdo en que no están de acuerdo.