El tránsito es uno de los peores problemas con los que tiene que lidiar la sociedad dominicana, en el día a día, desde tapones, choferes imprudentes hasta carros mal estacionados en todas partes, lo que dificulta el flujo de los vehículos.

Por eso, la iniciativa del Instituto Nacional deTránsito Terrestre (INTRANT), con el proyecto “Parquéate Bien”, es buena y tiene todo el sentido del mundo.

Ayer comenzó el plan piloto, en algunas calles del ensanche Naco, que incluye un sistema de grúas privado que empezó a remolcar vehículos de inmediato.

El pequeño detalle con “Parquéate Bien” es que parecen estar haciendo las cosas al revés, exigiendo a los conductores que no se estacionen en las calles del citado plan, pero no brindan alternativa alguna para estacionarse en negocios aprobados por la alcaldía sin parqueos, y además, el plan Parquéate RD, que estaba supuesto a construir edificios de estacionamiento por toda la capital, se quedó en puras promesas, después de reparar un parqueo en la Atarazana. Necesitamos ordenar mejor la ciudad, y la gente no debería parquearse donde sea, pero sancionar sin tener parqueos es poner los caballos delante de la carreta.