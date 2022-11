Cuidado con esta ola de crímenes

Nadie puede esconder que la criminalidad y la seguridad ciudadana representan actualmente las principales preocupaciones que tienen los dominicanos.

En los últimos días, una oleada de atracos y homicidios ha golpeado dramáticamente a una ciudadanía que ya está cansada y temerosa.

No importa el horario, no hay momento en que, al estar en la calle, ya sea transitando desde o hacia su casa, el ciudadano común y corriente, ya sea el de a pie o el que anda “montado”, no viva el miedo de ser una víctima más.

Al mismo tiempo, las autoridades dan estadísticas a las que pocos le dan credibilidad porque distan mucho de lo que se vive en el día a día.

¿Pero este incremento de la criminalidad es fortuito?

Por un lado, están los cientos de agentes separados de las filas de la policía ya sea por corrupción o faltas graves en su ejercicio que nadie sabe exactamente a qué se están dedicando ahora y por el otro, una reforma policial poco atractiva a lo interno de la institución, porque trata de frenar algunas inconductas que han convertido a la policía en la entidad que es hoy: una institución que no goza de la confianza del público que se supone debe cuidar.