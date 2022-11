El arte de dar lo ajeno... y de a mucho

Desde la fundación de la República Dominicana, y probablemente desde mucho antes también, las autoridades de turno, sin importar el nombre o el color, han acostumbrado a la población a ver como “se regala” durante Navidad, para las Madres, y para muchas otras “fiestas”, dependiendo lo que toque.

El Gobierno anunció el fin de semana que regalará RD$2,400 millones para entregar seis millones de raciones alimenticias en el programa “Navidad del Cambio”.

Y, obviamente, nadie debería reclamar que se le brinde ayuda a los más necesitados, mucho más cuando se trata de la época navideña, en la que, se supone, debemos compartir lo que tenemos, ¿verdad que sí?.

El problema está en que en la República Dominicana ya hay decenas de famosos “bonos” para todo lo que a usted se le pueda ocurrir, que si de gas, de luz, de superarse, etc, etc, etc, y todo eso sale, nada más y nada menos, de lo que le quitan de impuestos a los que religiosamente vemos esos descuentos en el talonario de pago, quincena por quincena.

Es muy bueno ayudar y regalar al prójimo necesitado cada vez que se pueda, y mucho mejor cuando lo que se está dando sale del bolsillo de otros y no del propio.