Presidente: los Reyes deben cambiarse

Estimado Presidente Abinader:

El año pasado, para estas fechas, le escribí con mucho cariño haciendo una solicitud para que nos echara una mano impulsando un cambio en la legislación que mudó la celebración del Día de los Reyes Magos.

Como sabe, algún genio de la torpeza decidió, con el apoyo de otra gente, que el Día de los Reyes Magos se mueva al lunes siguiente, de modo que se hiciera un puente festivo, sin pensar en el efecto que podría tener en los niños, quienes esperan ese día recibir sus juguetes y poder salir a disfrutarlos.

Para nuestra pena, nadie movió un dedo para tendernos la ayuda que pedimos, no por nosotros, sino por miles de niños dominicanos. Estamos muy sentidos con la poca disposición a atender este tema, que parece no ser importante. Esto no ocurre con el señor Santa Claus, cuyo día a nadie se le ha ocurrido cambiarlo.

Los Reyes Magos tenemos todo el tiempo del mundo para esperar que se cambie esta decisión, pero los niños tendrán infancia solo una vez en la vida y por ellos pedimos su pronta indulgencia.

Con cariño,

Melchor, en nombre de los Tres Reyes Magos.