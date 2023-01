Establecer régimen de consecuencias

Vivimos en el país donde “ná e’ ná” y “tó e’ tó”, pero en algún momento debemos parar, hacer una pausa y realmente decidir cómo queremos progresar como sociedad.

Estamos cansados de la impunidad, eso ha quedado demostrado hasta la saciedad, pero no muchos estamos dispuestos a hacer lo necesario para contribuir a que se le ponga un fin a ese mal.

Los motoristas violan las leyes del semáforo, y no pasa nada; se suben a las aceras, y no pasa nada.

Los conductores de vehículos no usan cinturón de seguridad, y no pasa nada.

Los policías abusan de un ciudadano, y no pasa nada. El ciudadano abusa de un policía, y no pasa nada. Los funcionarios violan la ley de compras, y no pasa nada.

¿Y por qué no pasa nada?

Porque nos hemos acostumbrado a dejar pasar las cosas por alto y no terminamos de entender que, poco a poco, nos estamos convirtiendo en una especie de anarquía.

Pero ná e’ ná, ¿verdad? Andamos por el mundo pensando que todo lo podemos y que nadie nos puede sancionar... mucho menos reclamar.

Es necesario que reaccionemos, y pronto, porque, de lo contrario, terminaremos muy mal parados.