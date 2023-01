Pro-Pedernales necesita un socio

Pro-Pedernales es uno de los planes más ambiciosos que puede tener gobierno alguno para desarrollar una región, en este caso el Sur profundo del país.

Las proyecciones son espectaculares y le daría un giro radical a una de las zonas más bellas que tiene el país y quizá el mundo.

Pero el proyecto parece que aún no engancha, al menos comercialmente hablando, luego de anunciarse ayer, en la prensa nacional, que “El Estado reitera llamado a búsqueda de socio estratégico para el desarrollo turístico más ambicioso de la región Cabo Rojo, Pedernales”.

Y ojalá que lo encuentre pronto, muy pronto, porque el pueblo de Pedernales se merece eso y más. Sin contar con que lo proyectado implica un cambio radical en la vida de miles y miles de personas de todo el país.

No obstante, no deja de llamar la atención de que dos meses después de darse a conocer el proceso competitivo nacional e internacional para “capitalizar y desarrollar en sociedad el Fideicomiso Pro-Pedernales, el destino turístico de Cabo Rojo, Pedernales”, todavía no haya un interesado. Pedernales y el país completo anhela que llegue y que el sueño se haga realidad.