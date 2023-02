Anuncio que provoca debate racial

El más reciente anuncio de la cerveza Presidente es muy bueno. Pinta estampas muy dominicanas, modernas, combinando lo tradicional con la realidad que vivimos a diario.

Ha molestado a un grupo, sin embargo, la inclusión de un personaje demasiado “haitianizado”, según ellos, con un pañuelo en la cabeza, elemento que puede ser interpretados como del vudú, y con una tez muy oscura para algunos gustos.

El ataque a la Cervecería y a la agencia responsable del concepto creativo ha sido inclemente, solo por los pocos segundos que el personaje en cuestión aparece en pantalla.

¿Por qué no les gusta esa persona? El argumento presentado en la discusión es que ese ser humano parece haitiano y no dominicano. ¿En serio? ¿Quién se atreve a decir que no conoce un dominicano con esas características, aunque sea uno?

Lo peor es que ese anuncio ha provocado un debate racial, en lugar de despertar mucho orgullo por nuestra cultura, rica en matices y llena de sabor, música y color.

Dejemos de buscar las cinco patas al gato y de encontrar fantasmas donde no los hay. Ese audiovisual de Presidente es hermoso y una oda a una parte de la vida dominicana, así es que debemos mirarlo.