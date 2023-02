La víctima nunca tiene la culpa

El domingo, un cabo de la Policía Nacional, en medio de un operativo para incautar un equipo de sonido, luego de arrojar gas pimienta al dueño del local donde estaba instalada la bocina, disparó hacia un grupo y terminó matando a un niño de 12 años. Hoy el homicida enfrenta un sometimiento a la justicia que podría enviarlo a prisión hasta por 20 años. Pero muchos en el país prefirieron preguntar el por qué ese niño se encontraba sentado en una silla frente al negocio de su padre, o por qué el padre se alteró luego que el policía la emprendiera en su contra.

El martes, la República Dominicana se enteró que una niña de 16 años, cuyo profesor de matemáticas de 35 años habría embarazado (y violado porque el adulto que sostiene relaciones sexuales con un menor de edad es un violador) y habría suministrado píldoras abortivas a la niña y esto terminó en su muerte.

Pero muchos consideraron a la menor de promiscua, de lasciva y despotricaron contra su familia por permitirle tener una “relación” con ese adulto.

Las víctimas no son culpables de las agresiones en su contra. Las víctimas no son responsables de las acciones de depredadores. ¿Es que no lo vamos a entender?