Si el dominicano no come arroz...

Comer arroz todos los días no es solo un rasgo de la cultura gastronómica de los dominicanos. Es base de su alimentación y una economía de la que viven provincias enteras. Pero por ahí viene (el tiempo corre y todo llega) la tasa cero que aplicaría a las importaciones de arroz a partir de 2024 y 2025 previstos por el tratado del DR- CAFTA.

El presidente aprovechó el escenario de ayer para recordar que de los ingresos del arroz dependen más de 90,000 empleos directos, 320,000 indirectos y 300 factorías. En total, 45,000 millones de pesos.

Se salvaron los arroceros, han tenido que luchar menos que los productores de huevos y de pollos y ya hay una comisión encargada de buscar soluciones “contundentes y claras” al tema. La seguridad alimentaria, entiende el gobierno, es una buena baza para meter una cuña en el tratado y salvar así un montón de dinero y de paso de votos.

Ahí se van a ver los chicos de Industria y Comercio, los negociadores de Roberto Álvarez y los técnicos de Limber Cruz. No será fácil desfirmar lo firmado, cambiar alguna coma, mandar las fechas lejos. Pero todo eso es más sencillo que explicar a los americanos por qué el dominicano si no ha comido arroz, no ha comido.