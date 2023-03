El primer experimento masivo de uso de la inteligencia artificial en la elaboración de textos ha demostrado lo difícil que será poner el conocimiento a disposición de la humanidad, cuando ese "conocimiento" no está curado, ni debatido.

Peor aún, es pretender dejar los hechos históricos a personas que suben a la base de datos información sesgada, manipulada, o falsa.

Ejemplo: La transmisión de los actos del 27 de Febrero a través del canal del Estado, el 4. El cintillo inferior mostró información falsa obviamente generada por inteligencia artificial.

Reinventar la historia de la República Dominicana no es un error de la plataforma OpenAI. No revisar lo que escribió la plataforma sí. Tergiversar que la República Dominicana se independizó de España y no de Haití en 1844 ha estado por mucho tiempo en la voz de los grupos que acusan a los dominicanos de racistas. Inventar información sobre los padres de la Patria lo único que suma es desconocimiento en la población más joven.

Las referencias bibliográficas son demasiadas, como para que a una inteligencia artificial, se le pueda ocurrir tanto. Todavía es demasiado temprano para subirse a la guagua de la inteligencia artificial.