16 de agosto: ¿cambios en el gabinete?

En el folclor político dominicano el 16 de agosto da cambios, movimientos en el Gobierno, no importa si azul, morado, blanco o rojo.

Nadie ha podido librarse de ese nerviosismo al cumplir un año de mandato. El compañero de partido que siente que calentó mucho el banco y entiende que le toca su turno y sale a preguntar por decretos.

En Palacio son varios los que se han visto cruzando por la consultoría jurídica. Dizque saludando y de paso preguntando que si no hay movimientos.

Por igual, y en sentido opuesto, el funcionario que sabe que no cumplió las metas llama a secretarias amigas a ver si alguien sabe algo que él no. El ministro que en la última actividad con el presidente no recibió un saludo tan efusivo como en antaño y hace chembita, buscando cómo enfriarse con el presi. Hay uno que todas las semanas repite:" no he renunciado", ante los constantes rumores de su salida.

Hay otros que, por si las moscas, convocan a ruedas de prensa donde no cuentan nada nuevo.

Repiten temas y plazos y le cambian los nombres a ver si algún periodista lo hace noticia. Se les ve ansiosos. Usan el discurso de moda:"Esto es histórico".