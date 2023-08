El nuevo ataque de los médicos

"Reiteramos que siempre hemos mantenido disposición para el diálogo y la concertación, pero en esta oportunidad ponemos como condición para acudir a nuevas conversaciones que nos entreguen por anticipado una propuesta con soluciones posibles a nuestros reclamos; de lo contrario, mantendremos firme nuestra disposición de seguir exigiendo con acciones de mayor envergadura las demandas en beneficio de afiliados y profesionales de la salud", leyó la doctora Karina Williams, presidenta de la Sociedad Dominicana de Anestesiología en un discurso anunciando nuevas huelgas contra las ARS, y los pacientes, por parte del Colegio Médico Dominicano.

Se ha convertido en una constante que, a pesar de tener contratos firmados, los galenos rompan los mismos exigiendo más y más beneficios.

Y no es que no se los merezcan, ¿pero no hubo aumentos en los pagos que los médicos hacen a las ARS hace menos de dos meses?

Llama la atención que los amenazas de paros revivieran luego que el Gobierno pactara con la Asociación Dominicana de Profesores para cesar con las interrupciones de las clases. ¿Qué es lo que quieren?