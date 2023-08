El fideicomiso de la basura

El Fideicomiso DO Sostenible es quien se encarga ahora de los vertederos, ya que los alcaldes o autoridades de otro nivel no han podido con ellos. Franklin lo puso a trabajar para publicitar las acciones que emprendía para prevenir lo que siempre pasa en estas ocasiones: que la basura que no se recoge (o se recoge mal) se desparrama por toda la ciudad, ríos, cañadas y costas, enrostrando a las autoridades el problema que pretendemos no ver, oler ni sentir.

El paraíso turístico que se vende en el exterior choca con una realidad bien distinta. Duquesa, según un reportaje publicado esta semana en El País, es el vertedero a cielo abierto más grande de América Latina y uno los cinco más grandes del mundo. Para cerrarlo hará falta una APP o un fideicomiso perotambién una política más firme de todas las autoridades involucradas porque en materia de basura ya hemos aprendido que cuando la basura no se coloca en un esquina... se coloca en la otra.

La basura es un buen negocio para muchos; se compran y venden, rentan y alquilan camiones y se coloca a compañeros del partido de turno. Pero la basura es un problema de salud pública, de medio ambiente y económico muy grave para el futuro del país.