El runrún es que a Surún lo están velando

Corre la especie de que a Miguel Surún Hernández le están preparando una candidatura creíble para frustrar sus aspiraciones de reelegirse en la presidencia del Colegio Dominicano de Abogados. Logró evadir el cerco de la Cámara de Cuentas y de la auditoría a su gestión, que en público y privado se considera un fracaso.

Con la misma velocidad con que arrancó, cerró sus aspiraciones por la Fuerza del Pueblo. No descansa, empero, en otra carrera: demandas a diestra y siniestra en nombre del Colegio y en respuesta a intereses que no necesariamente son los del gremio que representa.

Una última salida "a lo Chapulín Colorao" fue la demanda contra José Manuel Vicente y Luis Valdez Veras, ministro de Hacienda y director general de Impuestos Internos, respectivamente, por la suscripción de dos contratos de préstamos otorgados por bancos a la DGII, ascendentes a RD$45 mil millones de pesos.

Son travesuras que no pasan de nota de prensa sin importancia y a las que nadie presta mucha atención. En algunos despachos oficiales causan encono; en otros, carcajadas y el recordatorio de que las cuentas con la Cámara de Cuentas no se saldan con cuentos. No que sea inocente el caso de la DGII.

El runrún es que Surún tiene allí asuntos pendientes. Contra el querellante se han querellado, y el anticipo de Surún no es de rentas. Se oye ya "me persiguen porque los demandé".