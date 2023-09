Nuestro sistema judicial no funciona

La República Dominicana necesita profundas reforma en el sistema judicial, ya que el actual no funciona de la mejor manera.

Y no es solo un tema de que no hay suficientes fiscales para conocer bien los diferentes expedientes que se encuentran en los tribunales de la nación, algo que se repite con frrecuencia. No, ese parece ser el menor de los problemas, si se es sincero.

El 62 por ciento de los presos en el país son preventivos, nunca han sido condenados: solo bastó con que un juez o jueza entendiera que había pruebas para mantenerlo retenido mientras se conoce el proceso.

Y muchos de ellos pasan más tiempo como presos preventivos de lo que originalmente dictó ese juez o jueza y algunos hasta superan el tiempo en prisión que habrían pasado si de hecho pesara una condena en su contra.

Pero ahora viene lo bonito: actualmente los jueces en la República Dominicana condenan... y suspenden la pena.

Entonces, tenemos un sistema judicial que manda a la cárcel a los ciudadanos sin ser condenados, pero a los condenados, a los delincuentes comprobados, los mandan a su casa con la promesa de "portarse bien". Eso no funciona.