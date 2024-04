A cuidar las formas... es necesario

Por varios años, se peleó que se cumpliera el mandato de la ley de Educación, que estableció el 4 % del Producto Interno Bruto para la enseñanza preuniversitaria.

Usted podrá estar o no de acuerdo con lo que ha pasado con los fondos y la forma en que se han invertido, pero una ley lo ordena.

Otra ley manda a que los ayuntamientos (o alcaldías como les dicen hace un tiempo) reciban un 10 % del presupuesto... pero eso no se cumple a cabalidad “porque el dinero no alcanza”.

Y hasta el viernes se mantenía un pleito entre la oposición y el partido de gobierno, porque la disposición de entregar un 0.5 % del presupuesto para los partidos políticos no se estaba cumpliendo, pues solo se había entregado un 0.25 %.

Eso también lo establece una ley, la de Partidos Políticos.

El alegato oficialista era que, en las cuatro elecciones anteriores, exceptuando el año de la pandemia, no se había cumplido con esa disposición... también porque “no daba el dinero”.

Pero las leyes no son opcionales, no es cumplirlas si nos gustan o no: son una obligación.

Si queremos mejor país y más orden, debemos entenderlo.