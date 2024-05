En las redes sociales pusieron a rodar una bolita en la cual se decía que el presidente Luis Abinader llamó "plaga" a los motoristas.

Eso provocó una mala reacción de esos personajes, quienes se sintieron ofendidos y comenzaron a manifestarse en contra de Abinader en diversos escenarios.

La cosa se puso caliente y el gobierno apagó el incendio de inmediato, pues nadie quiere que un problema como ese gane tracción a una semana de las elecciones presidenciales.

Sean los motoristas una plaga o no, estemos de acuerdo o en desacuerdo con esa aseveración, lo cierto es que toda esa campaña se trató de una mentira, echada a andar con toda la mala intención como un "fake news" en las redes sociales.

Si bien la mentira en las campañas políticas es algo bastante usual, por desgracia, hay que comenzar a sanear esa práctica, porque no todo se vale en la política actual.

La mentira no debe ser arma de campaña, por ninguno de sus componentes, porque al final a quien se perjudica es a la democracia. Estamos en un momento en que las sociedades necesitan ética y verdad, transparencia pura, porque si no, nos dirigimos a un mundo en el cual no sabremos quién dice la verdad.