La encrucijada con el Código Penal

Sin dedicarle mucho tiempo a la lectura del proyecto, el Senado de la República aprobó un Código Penal que ha caído como un balde de agua fría a una gran parte de la población dominicana.

Lo absurdo de lo presentado por el senador Rogelio Genao llegó a un nivel tal, que generó el repudio hasta de funcionarios del Gobierno, comprometiendo hasta cierto punto el futuro de este ley.

El Ministerio de la Mujer deploró el Código y no solo por el tema de las tres causales sino por algunas disposiciones que podrían considerarse una depravación en los tiempos modernos. ¿No es violación si no hay penetración? ¿No es violación sino ´relación no consentida´ si el hecho lo ejecuta una pareja?

También el Gabinete de la Niñez y Adolescencia, que preside la primera dama Raquel Arbaje, rechazó el documento por justificar el castigo corporal de los menores de edad.

Si tomamos en consideración todo esto, y mucho más, ¿realmente alguien puede creer que el presidente Luis Abinader firmará un nuevo Código Penal con estas características?

Lo dudamos y por eso lo más probable es que muera de la misma manera que ha pasado en los últimos 20 años que se ha intentado aprobar.