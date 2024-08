¿Cuchillo para su propia garganta?

Como forma de tanteo, si se quiere, el presidente Luis Abinader lanzó un par de preguntas en su cuenta de WhatsApp, relacionadas con su intención de modificar la Constitución.

Una muy llamativa fue la que cuestionaba a la gente si apoyaba la reducción de la cantidad de Diputados en el Congreso Nacional, que actualmente son 178 por provincia, cinco a nivel nacional y siete en el extranjero... sin contar los de Parlacem.

Quizás todos estamos de acuerdo en que para una población de unos 11 millones, 31 provincias y el Distrito Nacional, son demasiados diputados.

De hecho, desde hace tiempo que se sopesa si el país realmente necesita un Congreso bicameral, entre muchas otras cosas.

¿Pero acatarán los diputados una directriz del presidente Abinader y votarán para que en cuatro años, 53 de ellos, un 28%, no tengan una plaza para reelegirse?

Este debe ser el principal reto de la reforma constitucional que impulsa el presidente. Porque Abinader podrá no querer seguir en el Gobierno luego del 2028 como ha dicho, pero usted puede estar muy claro de que los congresistas no tienen ese ánimo no reeleccionista del mandatario.