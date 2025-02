El mensaje de la Junta Central Electoral

El período gubernamental 2024-28 comenzó hace menos de seis meses, cuando el presidente Luis Abinader volvió a juramentarse tras su éxito en las elecciones de mayo del 2024.

Con la unión de los períodos gubernamentales, se entendía que los dominicanos tendríamos algo de respiro del eterno proselitismo al que éramos sometidos con elecciones de medio término para los ámbitos congresuales y municipales.

Sin embargo, eso no ha sucedido así, ni en el oficialismo ni tampoco en la oposición.

Pero tampoco en los "independientes" habilitados por la sentencia del Tribunal Constitucional.

Por eso, la Junta Central Electoral emitió un comunicado ayer en el que recordó "a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos y a la ciudadanía que, conforme a la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral y la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, los períodos de precampaña y campaña aún no han iniciado. Por lo tanto, no está permitida la realización de actos proselitistas en favor de ningún ciudadano, ciudadana o entidad política".

No está claro cómo los van a detener, pero al menos la intención es buena.