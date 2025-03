Los fraudes desde las cárceles

En octubre del año pasado, el presidente de Indotel, Guido Gómez Mazara prometió que finalmente se instalarían bloqueadores de señal en las cárceles dominicanas para evitar que se sigan cometiendo fraudes desde los recintos penitenciarios por parte de los llamados privados de libertad.

Gómez Mazara se unió así, a un largo listado de funcionarios públicos que en los últimos 10 años (por lo menos) han prometido lo mismo.

Pero no se quedó ahí, sino que aseguró que los fondos estaban disponibles para esos bloqueadores y que se trabajaba con la Procuraduría General de la República, para la pronta implementación del proyecto.

Cinco meses más tarde, sin embargo, todavía estamos a la espera de los bloqueadores.

Y no solo eso, sino que ayer, en Santiago de los Caballeros, el funcionario anunció una campaña de concienciación con el nombre "No me llames" para "orientar a la población para que no se deje estafar" con llamadas desde los recintos penitenciarios.

Por lo visto, Guido se dio cuenta de que no era tan fácil ejecutar lo que se había prometido y los presos siguen siendo los amos y señores de las cárceles dominicanas.