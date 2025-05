La justificación por encima de todo

Además de demostrar que en la ciudad de Santo Domingo los ciudadanos tienen la costumbre de apropiarse de los espacios públicos, la campaña desarrollada por Diario Libre para denunciar esta mala costumbre ha sacado a la luz otra práctica que tenemos los dominicanos muy arraigada.

Ante la denuncia de que un colegio cristiano coloca conos en su frente, contrario a lo que mandan las leyes 63-17 y 176-07, los comentarios en las redes sociales reclamaban que otro centro educativo que se encuentra a unos 400 metros de distancia también lo hace y no salió su foto.

¿Por qué? Porque no tenía conos colocados al hacer el recorrido. Parece no importarle a los "ofendidos" que el primer colegio no cumpla la ley, sino que no se denuncie a otro.

Algo similar ocurre con algunas torres de lujo en la avenida Anacaona. "¿Quién quiere que le parqueen en su frente? Eso dificulta la visibilidad", respondían otros ciudadanos, también instando a fotografiar otras edificaciones, no la propia.

Una sociedad que quiere orden y que se cumpla la ley no puede tener individuos los cuales pretendan que solo se fiscalice a los otros, más no a él mismo. La justificación no puede ni debe llegar a tanto.