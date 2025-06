Para la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, las penas que contempla el Código Penal de la República Dominicana son "irrisorias".

Pero ese es el Código Penal que nos gastamos, que data de finales del siglo XIX.

¿Por qué? Porque como país, los legisladores que elegimos (y los partidos políticos) han favorecido sus intereses partidistas por encima del bien general.

Por no asumir seriamente el tema de las tres causales, o de la discriminación, seguimos con una legislación inadecuada, que no contempla delitos que involucran tecnología, que tipifica como el mismo delito el homicidio de una persona o de 25.

Hoy con el caso de la tragedia del Jet Set se reclama que modifiquemos el Código Penal, por aquello de que solo ponemos candado después que nos roban. ¿Por qué?

Porque no prevemos, porque no planificamos ni anticipamos hacer las cosas como se debe. No actuamos sino que reaccionamos.

Quizás los congresistas, que tanto han amenazado con completar la modificación del Código Penal, se tomen su tiempo de comisiones y demás, para aprobar una ley más que necesaria.