El lujo inútil de la integración fallida

El Parlamento Centroamericano (Parlacen) nació con la retórica de la integración, pero ha devenido en una institución decorativa, onerosa y éticamente indefendible. Un órgano el cual en cuatro años le ha costado al erario dominicano más de 662 millones de pesos, y cuya contribución para 2025 ascenderá a 192.4 millones, debería tener, al menos, un impacto verificable en las políticas regionales. No lo tiene.

A cambio de esos fondos públicos, el Parlacen ha producido en 2025 apenas 24 pronunciamientos y recomendaciones no vinculantes, la mayoría ignoradas por los gobiernos. Su función real no trasciende la firma de comunicados que ni orientan la opinión pública ni modifican el rumbo de los países miembros. Mientras tanto, sus 20 diputados gozan de inmunidad diplomática, exoneraciones de impuestos y privilegios fiscales que han sido escandalosamente aprovechados para importar vehículos de lujo: Ferraris, Lamborghinis, McLarens, en una obscena exhibición de impunidad política.

Este derroche, disfrazado de integración, convierte al Parlacen en una rémora populista, sostenida por los partidos tradicionales como premio de consolación y refugio de cuadros sin función orgánica. No rinde cuentas, no legisla, no representa ciudadanos: es, en el mejor de los casos, una ilusión diplomática costosa; en el peor, un mecanismo de clientelismo con inmunidad incorporada.