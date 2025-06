Una carta que hizo ruido en la ONU

Hay cartas que se escriben para el archivo y otras que hacen ruido. La firmada por el presidente Luis Abinader, y tres expresidentes dominicanos, pertenece, sin duda, a este segundo grupo.

Enviada a los mandatarios de los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, la misiva volvió a poner el tema de Haití sobre la mesa internacional.

El resultado no se hizo esperar: el lunes próximo, el Consejo volverá a reunirse para hablar de esa crisis la cual no termina de ser atendida con la urgencia que exige.

Mientras tanto, la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) se desinfla, se arrastra, casi sin pulso.

Su despliegue ha sido lento, lleno de obstáculos logísticos, dudas políticas y, sobre todo, falta de apoyo real.

Si no se actúa pronto, no quedará misión que rescatar. Y si la MSS cae, lo que caerá también -o lo que terminará de hundirse- es Haití.

La carta dominicana ha servido como sacudida. Pero eso no basta, hace falta decisión, fondos, y respaldo político firme porque Haití no puede esperar más. Y porque cuando el mundo se canse de mirar hacia otro lado, tal vez ya no haya país que mirar.