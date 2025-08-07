×
    2 min de lectura

    De las pujas en el Palacio Nacional

    Muchos esperan cambios el 16

    Hay dos fechas muy significativas para la política dominicana: el 27 de febrero y el 16 de agosto y nada tienen que ver con la Independencia Nacional o con la Restauración, sino con los posibles cambios en el gabinete de turno.

    Y en estos días se ha dado mucho de eso, tomando en cuenta que en solo ocho días se cumple el primer año del segundo mandato del presidente Luis Abinader.

    En las últimas semanas ya el mandatario ha hecho cambios, como el de Hacienda para designar a Magín Díaz en el cargo en lugar de Jochi Vicente, o el de Luis René Canaán, para retirar del Seguro Médico de los Maestros a la doctora Sonia Feliz.

    Si algo han tenido en común ambos movimientos es que ninguno de los designados son considerados  como miembros del partido oficialista, aunque Canaán abandonó las filas del PLD hace un tiempo.

    ¿Vendrán más cambios en los próximos días?

    El presidente dijo en La Semanal con la Prensa del lunes pasado que eso era normal.

     Mientras, hay rumores intensos de movimientos relacionados con el sector salud y seguros, además de algunos Consejos. ¿Será verdad lo de Edward y Santiago? 

