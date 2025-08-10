¿Son los giros a la izquierda o el orden?

No se puede decir que eliminar los giros a la izquierda en las avenidas Winston Churchill, Lope de Vega y Abraham Lincoln, ha resuelto la crisis del tránsito en la capital de la República Dominicana.

Pero sí es de justicia admitir que los vehículos parecen fluir mucho mejor... hasta en las horas pico.

Quizás algo tenga que ver que estamos en vacaciones escolares, aunque a las 5 p.m. no suele haber clases, y también a esa hora los tapones en el polígono central son menos.

Ciertamente, los dominicanos nos oponemos a todo y creemos que cualquier cosa que se implementa está mal, sin embargo, aparentemente, esta vez cabe una retractación.

Pero hay que preguntarse si el problema eran los giros a la izquierda o la actitud de los conductores.

Porque no solo se trata de que está prohibido girar a la izquierda, sino que hay decenas de agentes de tránsito poniendo el orden como se debe.

Parece que eso es más necesario que modificar las direcciones de todas las calles y avenidas de la capital.

Necesitamos control para los descontrolados y que se apliquen sanciones que los pongan a pensar dos veces antes de violar la ley.