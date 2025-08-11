×
    2 min de lectura

    El NY dominicano

    Cultura y Pasión en la Sexta Avenida: La Fiesta Dominicana

    En la Sexta Avenida, convertida por un día en pasarela de identidad, el Desfile Dominicano volvió a demostrar que la diáspora no olvida de dónde viene. 

    La edición número 43  reunió a miles de compatriotas, de banderas en mano y corazón encendido, que desde temprano reclamaron un espacio visible en la urbe que, con justicia, muchos llaman "la tercera ciudad de la República Dominicana".

    Fue un acto festivo y un ejercicio de resiliencia. Cada comparsa, cada "diablo cojuelo" y cada ritmo de merengue y bachata recordó que, aunque se viva lejos, las raíces no se negocian. 

    Entre el bullicio y el calor de agosto, el desfile funcionó como puente emocional entre dos orillas: la isla que los vio nacer y la metrópoli que los acoge.

    Incluso quienes no son dominicanos quedaron atrapados por la energía contagiosa. 

    Una pareja irlandesa, atraída por la música, encontró en esos minutos una ventana a un país que aún no conoce, pero que ya los sedujo.

    La presencia de autoridades, artistas y ciudadanos comunes confirma que la comunidad dominicana en Nueva York es vibrante, visible, cohesionada y orgullosa. En cada edición del desfile, reafirma que su cultura no es equipaje de viaje, sino casa que se lleva a cuestas. 

