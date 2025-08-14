¿De qué nos sirve ese informe?
Más allá de la crítica, por qué República Dominicana debe usar el informe de EE. UU. para fortalecer su soberanía
El reciente informe del Departamento de Estado de EE. UU. sobre derechos humanos en la República Dominicana señala con dureza abusos y tratos degradantes hacia migrantes indocumentados, especialmente haitianos. Podríamos responder con el fácil recurso de la comparación: en Estados Unidos, miles de migrantes son detenidos en condiciones cuestionables y se registran denuncias similares o peores. Pero esa vía nos llevaría al consuelo estéril de medir quién falta más a los derechos humanos.
Lo más sensato —y patriótico— es asumir la crítica como un llamado a fortalecer nuestro compromiso con el respeto irrestricto a la dignidad humana. No se trata de aceptar sin matices cada observación, sino de reconocer que cualquier abuso, por aislado que sea, erosiona nuestra democracia y nos coloca en la mira internacional. Un Estado fuerte no se mide solo por el control de sus fronteras, sino también por la forma en que trata a las personas bajo su custodia.
La migración es un desafío complejo, pero su manejo no debe vulnerar los principios que proclamamos. Aprovechemos la crítica para revisar protocolos, reforzar la supervisión y garantizar que la ley se aplique con justicia. Así blindaremos nuestra soberanía ante el mundo y ante nuestra propia conciencia.