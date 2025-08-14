¿De qué nos sirve ese informe?

El reciente informe del Departamento de Estado de EE. UU. sobre derechos humanos en la República Dominicana señala con dureza abusos y tratos degradantes hacia migrantes indocumentados, especialmente haitianos. Podríamos responder con el fácil recurso de la comparación: en Estados Unidos, miles de migrantes son detenidos en condiciones cuestionables y se registran denuncias similares o peores. Pero esa vía nos llevaría al consuelo estéril de medir quién falta más a los derechos humanos.

Lo más sensato —y patriótico— es asumir la crítica como un llamado a fortalecer nuestro compromiso con el respeto irrestricto a la dignidad humana. No se trata de aceptar sin matices cada observación, sino de reconocer que cualquier abuso, por aislado que sea, erosiona nuestra democracia y nos coloca en la mira internacional. Un Estado fuerte no se mide solo por el control de sus fronteras, sino también por la forma en que trata a las personas bajo su custodia.

La migración es un desafío complejo, pero su manejo no debe vulnerar los principios que proclamamos. Aprovechemos la crítica para revisar protocolos, reforzar la supervisión y garantizar que la ley se aplique con justicia. Así blindaremos nuestra soberanía ante el mundo y ante nuestra propia conciencia.