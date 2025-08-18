El huracán Erin alcanzó categoría mayor y agitó los mapas meteorológicos, pero no tocó suelo dominicano. Una vez más, el país se mantuvo fuera de la ruta destructora de los grandes ciclones que han golpeado con furia otras islas caribeñas y, en ocasiones, nuestro propio territorio. ¿Suerte? ¿Capricho de la imprevisible naturaleza? Ambas cosas pueden decirse, pero ninguna debería adormecernos.

La memoria histórica está ahí para recordarnos que la República Dominicana no es inmune. Georges, David, San Zenón: nombres que aún resuenan con cicatrices. No basta con celebrar la fortuna de que Erin se desviara; lo esencial es reconocer la importancia de estar preparados, porque un cambio de trayectoria puede convertir la calma en desastre en apenas horas.

En ese sentido, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) cumple su papel: informar, alertar y coordinar la respuesta institucional. La eficacia no depende solo de boletines y ruedas de prensa, sino de una ciudadanía que entienda la seriedad de los avisos y actúe con disciplina. Porque casi siempre, las víctimas son aquellos que no siguen las instrucciones previsoras.

Hoy respiramos aliviados, sí. Pero la verdadera tranquilidad no proviene del azar, sino de la prevención. Erin pasó de largo. Mañana puede que otro no lo haga.