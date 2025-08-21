×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
De buena tinta
    | 2 min de lectura

    Un toquecito de modernidad

    Cancelación en línea ahora es un derecho

    Un toque de modernidad a la banca comercial y, sobre todo, un respiro para el usuario. La Superintendencia de Bancos (SB) acaba de emitir una disposición que viene a ordenar lo que parecía una carrera de obstáculos: la cancelación de productos y servicios financieros.

    Hasta ahora, dar de baja una tarjeta, cerrar una cuenta o desistir de un producto bancario podía convertirse en un calvario de formularios, visitas presenciales y llamadas interminables. La nueva normativa, contenida en la Circular CSB-REG-202500014, obliga a las entidades financieras a habilitar, al menos, los mismos canales usados para la contratación. En otras palabras, si usted abrió una cuenta en línea, también podrá cerrarla en línea. Sin rodeos, sin excusas.

    La medida fija además un plazo máximo de siete días hábiles para concretar la cancelación y exige que el cliente reciba constancia —física o digital— de que su solicitud ha sido acogida. Transparencia, eficiencia y seguridad, todo en un mismo paquete.

    Se trata de un paso firme hacia una banca más moderna, donde la tecnología no sea solo herramienta para vender, sino también para proteger derechos. Una señal clara de que el regulador escucha y que el usuario, al fin, comienza a ocupar el lugar central que merece en el sistema financiero.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.