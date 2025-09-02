El caso de la exdiputada en la SCJ

Un caso como el de la exdiputada Rosa Amalia Pilarte no se ve todos los días. La Suprema Corte la condenó a cinco años de prisión, marcando un precedente que los fiscales llaman único. No es la justicia la que queda interpelada, sino el partido de gobierno, que suma a su lista otro funcionario electo con vínculos al narcotráfico. El PRM deberá tomar nota de lo que significa abrirles la puerta a figuras que después se convierten en una carga moral y política.

Los abogados de la exdiputada ya han puesto rumbo al Tribunal Constitucional, convertido en la última esperanza de cualquier litigante. Pero el TC no es tribunal de apelación ni de revisión de sentencias, aunque la práctica lo haya desdibujado. Si llegara a favorecer el recurso, el expediente bajaría a primer grado, pues Pilarte ya no ostenta la inmunidad del cargo. Allí se abriría un nuevo capítulo, con el riesgo de que se busque confundir con el non bis ídem, principio que prohíbe juzgar dos veces a la misma persona por lo mismo. ¿Aplicaría en este escenario?

Ojo al Cristo. Puede que en juego esté ya no una condena individual, sino la credibilidad de las instituciones.