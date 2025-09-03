×
    2 min de lectura

    Que interpelen a Marranzini, ¿solamente?

    El libreto repetido de la crisis eléctrica dominicana

    Se ha pedido la interpelación de Celso Marranzini en el Congreso por los apagones. No es la primera vez que se recurre a esa fórmula cuando el país entero se queda a oscuras. Pero, seamos francos, los apagones no nacieron ayer ni bajo esta administración. Vienen de lejos y han acompañado a todos los gobiernos, sin distinción de color. Si de verdad se quisiera pasar balance, habría que invitar a cada funcionario que en su momento prometió resolver la crisis eléctrica y terminó dejando el problema igual o peor.

    La interpelación suena a gesto político, a un espectáculo más que a un acto de solución. Porque lo que Marranzini tendría que decir ya lo sabemos: pérdidas en las distribuidoras, generación insuficiente, subsidios mal dirigidos, deudas acumuladas. Lo conocemos de memoria, como quien se sabe un libreto repetido.

    La verdadera salida no está en discursos ni en interpelaciones que solo calientan titulares. Está en aplicar las soluciones que desde hace años se han diagnosticadocobrar lo que se consume, invertir donde se debe, cerrar el paso a la corrupción y planificar a largo plazo. Si seguimos alumbrándonos con palabras, la oscuridad seguirá ganando terreno.

