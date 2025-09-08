María Cristina Camilo: un siglo de nostalgias

La despedida de María Cristina Camilo, la inolvidable Maíta, remueve las fibras de una memoria que se creía adormecida. Fue la voz que inauguró la radio para la mujer dominicana y la primera en aparecer en televisión, en 1952, cuando el país todavía vivía bajo el yugo de la dictadura de Trujillo. Eran tiempos de represión, pero también de ingenuidades cotidianas, de familias reunidas alrededor del aparato de radio o frente a la naciente pantalla, buscando en la cultura un respiro frente a la opresión.

Maíta representó ese país que comenzaba a descubrirse a través de los medios, un país de menos complicaciones tecnológicas, pero no menos atravesado por dolores y silencios impuestos. Su profesionalismo abrió camino a otras generaciones y su longevidad —107 años— la convirtió en testigo y símbolo de un siglo entero. Desde el teatro hasta el cine, desde la radio hasta la televisión estatal, supo sostener un hilo de continuidad que hoy parece perdido entre la fugacidad de las redes y la banalidad de la inmediatez.

En su adiós se mezclan el orgullo y la nostalgia: la gratitud hacia quien fue pionera y el recuerdo de un país que soñaba, incluso entre las sombras, con abrirse a la modernidad. Su voz queda, intacta, en la memoria dominicana