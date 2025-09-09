El poder de los médicos y el Senasa

Luego de ordenar una auditoría externa la semana pasada, el director del Seguro Nacional de Salud, Edward Guzmán, tiene una papa caliente en sus manos con el tema del manejo fiscal en la aseguradora de riesgos de salud estatal que ha comenzado a destapar una serie de "indelicadezas" complicadas.

Desde presiones a los médicos para pagar comisiones y así evitar retrasos en el cobro de sus servicios hasta la contratación de empresas privadas para hacer el trabajo que le toca a los hospitales.

Todo luce indicar que esto terminará con algún tipo de proceso en el que intervenga el Ministerio Público pues parece ser que lo encontrado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) da para muchos temas de conversación.

En un momento se vendió la idea de que el descuadre económico en la Administradora de Riesgos de Salud se debía al incremento de los afiliados subsidiados pero esa versión ya parece estar descartada casi por completo.

Lo que sí parece ser es que haber jugado con el dinero de los médicos fue la gota que rebosó la copa y puso en marcha lo que hoy estamos viendo suceder.

Y es que los galenos han demostrado que, como los maestros, son implacables con sus chelitos.