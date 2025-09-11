Más números para su cuenta, ministra Raful

Santiago amaneció estremecido por la noticia de cinco jóvenes ultimados por la Policía en un supuesto enfrentamiento. El parte oficial habla de un grupo criminal, de armas incautadas, de la neutralización de peligrosos individuos.

El eco de los disparos se confunde con el murmullo incrédulo de una sociedad cansada de ver cómo la violencia se convierte en método y la fuerza sustituye a la ley.

Las ejecuciones extrajudiciales han sido un fantasma recurrente en la historia dominicana. Cada vez que la Policía se erige en juez y verdugo, se vulnera el principio más elemental del Estado de derecho. No hay mayor perturbación que la certeza de que la vida puede ser segada sin proceso, sin defensa, sin sentencia.

Pedimos una investigación, por supuesto. Habrá declaraciones oficiales y tal vez algún informe. Pero la experiencia dicta que nada pasará. La impunidad es el terreno fértil donde germinan estas prácticas y donde se pudren las instituciones.

A la ministra Faride Raful, figura política con aspiraciones declaradas, que añada cifras a su cuenta. Una sociedad que tolera ejecuciones en nombre del orden no es una sociedad más segura, sino más rota. Alguna vez se pagará el precio de esa fractura, y no siempre serán los inocentes.