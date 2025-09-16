Bien por la Superintendencia

El Fondo Monetario Internacional no suele regalar elogios. Por eso merece atención el reconocimiento a las autoridades dominicanas por la solidez del sistema financiero. El informe reciente destaca la regulación en favor de los consumidores, el marco actualizado de riesgos y la adopción futura de estándares internacionales que apuntalan la estabilidad bancaria.

La lectura es clara: el sector público ha hecho su tarea. La supervisión ha sido constante y efectiva, una señal de que las lecciones de crisis pasadas no se olvidaron. Si hoy los bancos operan con indicadores saludables de capital y liquidez, es porque detrás hubo una vigilancia estrecha y, sobre todo, la decisión de mantener la estabilidad como un bien público irrenunciable.

El FMI pone la mirada en el futuro. Se trata de blindar al sistema contra los vaivenes del mercado y de exigir a los bancos que sus balances reflejen con mayor realismo los riesgos que asumen.

El informe no se queda en la banca. También reconoce el esfuerzo para llevar orden al mundo de las cooperativas, un terreno donde durante décadas la supervisión fue laxa y la opacidad la norma. Avanzar allí significa extender la red de seguridad al amplio universo del crédito popular y comunitario, clave en la inclusión financiera.