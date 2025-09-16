×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
De buena tinta
    | 2 min de lectura

    Bien por la Superintendencia

    El FMI destaca la solidez del sistema financiero dominicano

    El Fondo Monetario Internacional no suele regalar elogios. Por eso merece atención el reconocimiento a las autoridades dominicanas por la solidez del sistema financiero. El informe reciente destaca la regulación en favor de los consumidores, el marco actualizado de riesgos y la adopción futura de estándares internacionales que apuntalan la estabilidad bancaria.

    La lectura es clara: el sector público ha hecho su tarea. La supervisión ha sido constante y efectiva, una señal de que las lecciones de crisis pasadas no se olvidaron. Si hoy los bancos operan con indicadores saludables de capital y liquidez, es porque detrás hubo una vigilancia estrecha y, sobre todo, la decisión de mantener la estabilidad como un bien público irrenunciable.

    El FMI pone la mirada en el futuro. Se trata de blindar al sistema contra los vaivenes del mercado y de exigir a los bancos que sus balances reflejen con mayor realismo los riesgos que asumen.

    El informe no se queda en la banca. También reconoce el esfuerzo para llevar orden al mundo de las cooperativas, un terreno donde durante décadas la supervisión fue laxa y la opacidad la norma. Avanzar allí significa extender la red de seguridad al amplio universo del crédito popular y comunitario, clave en la inclusión financiera.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.