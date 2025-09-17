Clientelismo de pura cepa

En Pedro Brand un excandidato del PRM rechazó un nombramiento en Salud Pública. No porque el cargo no le conviniera. —eso dice— sino porque sus compañeros de campaña quedaron fuera del reparto. En una carta, escrita con la tinta invisible del clientelismo, agradece la oferta y a la vez advierte que sin su gente no hay trato.

La escena es un retrato perfecto de la política criolla. No se mencionan programas ni compromisos con la comunidad, lo que se reclama es el pago pendiente de la factura electoral. El Estado reducido a caja registradora, los puestos convertidos en premios de consolación y el mérito rebajado a pegar afiches o llenar guaguas en tiempos de mitin.

El exaspirante dice en voz alta lo que otros prefieren susurrar en pasillos. El poder se mide en cuotas y gobernar equivale a repartir sillas. La franqueza se agradece aunque el país se hunda en la desfachatez.

El verdadero drama es que mientras se discute quién merece más nombramientos, nadie habla de cómo mejorar los servicios que Salud Pública ofrece. La gestión pública termina convertida en feria de favores. Y el clientelismo sigue tan campante, disfrazado de derecho adquirido, con la misma naturalidad con que se reclama un sueldo a fin de mes.