×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
De buena tinta
    | 2 min de lectura

    Más que pena, Maduro provoca vergüenza

    Estados Unidos sigue apretando en el Caribe

    Estados Unidos ha decidido mantener a Nicolás Maduro contra las cuerdas. Lo hace con despliegue militar en el Caribe, con operaciones de interdicción en el mar y con la retórica dura de Trump y Rubio, que han puesto en el centro del debate la condición del régimen venezolano. Ese cerco no es gratuito ni puede relativizarse. Se trata de enfrentar a una dictadura que se robó las elecciones y se sostiene en la represión, en el control del aparato estatal y en la manipulación de la miseria de su pueblo.

    No caben contemplaciones diplomáticas cuando se trata de un régimen que ha convertido en botín la renta petrolera y en rehén a una nación. Venezuela ha visto huir a millones de sus ciudadanos, ha degradado sus instituciones y mantiene a la sociedad civil bajo acoso constante. Maduro busca oxígeno en Moscú y en otros aliados circunstanciales, pero el cerco de Washington no solo lo aísla, también recuerda a la región que la democracia tiene un precio y que no se negocia con la usurpación.

    Que nadie se equivoque: lo que ocurre en Caracas no es una disputa ideológica, sino la resistencia de un régimen ilegítimo que ha hecho del poder un fin en sí mismo.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.