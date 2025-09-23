La mentira nacional: el Presupuesto

El presupuesto nacional es la gran mentira nacional. Toda media verdad es mentira, y así ocurre con las cuentas públicas que, año tras año, se presentan como promesa de orden y disciplina, pero se cumplen apenas a medias. La costumbre es ya tradición: antes de que termine el calendario fiscal aparece un presupuesto complementario, disfraz de ajustes que en realidad reacomodan fondos, tapan huecos y abren otros.

La vergüenza de esta nueva mentira es mayor. En medio de necesidades urgentes en salud, educación o seguridad ciudadana, se consigna el dispendio de seis mil millones de pesos para una nueva cédula. No se discute la conveniencia de modernizar el documento, sino la desproporción de la suma y el evidente festín de compras y contratos que ella implica.

Porque ese es el verdadero reino de la política dominicana: el presupuesto convertido en reparto de partidas y en escandalosas adjudicaciones para invertir en lo innecesario. Se aplauden los anuncios, se adornan con porcentajes de inversión social, se invoca el 4 % de la educación como coartada moral, y luego se procede a lo de siempre: gastar más de lo que se tiene y rendir menos de lo que se promete.

En ese espejismo anual, lo único constante es la mentira.