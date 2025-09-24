×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
De buena tinta
    | 2 min de lectura

    El ejemplo de las tortugas

    El oleaje de Miches borra huellas, no esperanzas

    En medio de tanto ruido —político, social y mediático—, hay silencios que valen más que mil discursos. Uno de ellos llega desde las playas de Miches, donde las tortugas marinas han decidido convertir este 2025 en un año récord de esperanza. Más de 3,600 huevos protegidos hasta agosto, superando en unos meses lo alcanzado en los dos años anteriores juntos, son prueba de que cuando la comunidad, el Estado y el sector privado se coordinan, la naturaleza responde.

    La depredación de nidos, la venta ilegal de huevos y la pérdida de hábitat han puesto en jaque a estas especies milenarias. Sin embargo, gracias al trabajo de Prototortuga y al respaldo de instituciones y empresas, los neonatos encuentran hoy un camino más seguro hacia el mar. Allí donde antes había indiferencia o codicia, ahora se levantan cercos de protección y manos voluntarias que entienden que la conservación es también una forma de dignidad.

    Las tortugas anidan en silencio, ajenas a la estridencia de los humanos. Ese silencio es hoy una lección. Se puede regenerar, se puede cuidar, se puede hacer turismo responsable. En las arenas de Miches, mientras el oleaje borra huellas, queda escrita una historia distinta, la de un país capaz de proteger su propio futuro. 

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.