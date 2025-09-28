De París a Madrid hay distancia

La República Dominicana cerró con éxito su participación en la feria IFTM Top Resa de París, donde fue país anfitrión y desplegó su mejor carta de presentación ante el mercado francés. Se trata de una de las ferias más profesionales del calendario turístico mundial, en la que los encuentros se traducen en acuerdos concretos con aerolíneas, touroperadores y cadenas hoteleras. No hay cabida para improvisaciones ni para el exhibicionismo de salón.

El contraste con lo que hemos hecho en FITUR resulta doloroso. En Madrid, los dominicanos han convertido la feria en un carnaval, impidiendo incluso el trabajo de quienes van con propósitos profesionales. Abundan las comitivas, los saludos de pasillo y las fotos de ocasión, mientras se desperdicia un escenario privilegiado para cerrar negocios. FITUR, que debería ser plataforma estratégica de negociación y vitrina internacional de nuestro turismo, ha terminado siendo espacio para el clientelismo y el turismo político.

Top Resa, en cambio, exige resultados medibles y compromisos de conectividad. Los anuncios de nuevas frecuencias aéreas desde Francia y las proyecciones de crecimiento en llegadas demuestran lo que se logra cuando se trabaja con rigor. Ojalá aprendamos de la seriedad parisina para que FITUR deje de ser una broma y se convierta en la oportunidad que debería ser. Aunque, ya se sabe, a veces nos gusta más la comparsa que el contrato.