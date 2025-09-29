×
    2 min de lectura

    Los socialcristianos que llegaron a medias

    La partida de Guillermo Caram

    Guillermo Caram, fallecido la semana pasada, fue de los últimos sobrevivientes de una generación de políticos dominicanos a la que nunca le llegó su tiempo. Eran jóvenes formados en el humanismo cristiano, con sólida preparación intelectual y una vocación de servicio que hoy parece anacrónica. Se soñaban artífices de un país democrático y justo, a la salida de la dictadura, cuando todo parecía posible.

    Nos referimos a los socialcristianos que, tras el tiranicidio, marcaron con fuerza el debate político y moral de la República. Representaron una corriente vigorosamente democrática, nacionalista y creyente en las potencialidades de su pueblo. Apostaron por el orden institucional, la ética en la gestión pública y el compromiso con los más débiles. En muchos de ellos ardía la convicción de que la política podía ser una extensión del servicio y la fe.

    Pero los errores estratégicos, las divisiones internas y la falta de pragmatismo los condenaron a la marginalidad. Nunca lograron traducir sus ideas en un proyecto de poder duradero. Caram encarnaba esa paradoja: talento y convicción sin la plataforma política que lo catapultara. Hoy, al despedirlo, se evoca también a esa generación de socialcristianos que se quedó a medio camino de un sueño que todavía hace falta.

