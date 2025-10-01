Más vale tarde que nunca

Después de doce largos años, concluyen los trabajos de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar. Una obra que empezó con promesas de modernidad y que terminó convertida en un símbolo de retrasos, sobrecostos y cambios de diseño. Podría escribirse una novela con sus capítulos: de horror, por la ineficiencia y el abandono, o de suspenso, por la espera interminable de un hospital que debía ser referencia y se quedó varado en trámites, pleitos y silencios.

Lo cierto es que, tras tanto tiempo, la República Dominicana dispone por fin de un complejo hospitalario que puede cambiar la atención de la salud pública en Santo Domingo. Lo importante ahora no es volver sobre la maraña de excusas y culpables, sino que el Aybar abra sus puertas plenamente, con personal, equipos y gestión a la altura de lo que se ha invertido. Un hospital no se justifica por su tamaño ni por su fachada, sino por la calidad de la atención que ofrece al ciudadano que llega en busca de alivio.

Que el Aybar deje atrás la historia de retrasos y pase a escribir una nueva, la de salvar vidas y devolver confianza a un sistema de salud que tantas veces ha quedado en deuda.