Las noticias positivas siempre caen bien y hay que celebrarlas. La decisión del Gobierno de poner en marcha, en diciembre, el Sistema de Integración de Tarifas del Transporte Público marca un avance significativo en la modernización del transporte colectivo. Por primera vez, los usuarios del Metro, la OMSA, los corredores de autobuses y el Teleférico podrán desplazarse pagando un solo pasaje diario.

La medida —acordada por el Gabinete de Transporte que coordina el exministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, y encabezada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza— busca facilitar la movilidad y reducir el costo del transporte para miles de ciudadanos del Gran Santo Domingo y Santiago.

En su primera fase incluirá las líneas 1 y 2 del Metro, el Teleférico de Sabana Perdida y los corredores de las avenidas Winston Churchill y Núñez de Cáceres. El propósito es claro: mejorar la eficiencia y ofrecer una economía de escala al usuario.

Es un paso importante. Unificar tarifas no solo simplifica el sistema, también lo hace más justo y accesible. Es lo que se hace en países con transporte moderno, donde el derecho a moverse con dignidad se asume como parte del bienestar colectivo.